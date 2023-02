Pöördumine Kaja Kallase poole: „Palun aidake! Tuhanded loomad vajavad hädasti väljaõppinud veterinaari“

Peaministrile avaliku kirja saatnud Eesti veterinaarmeditsiini ja -hariduse esindajad on murelikud, kirjas nenditakse, et veterinaarmeditsiin on elutähtis teenus, selle teenuse tagavad loomaarstid ja teised veterinaarspetsialistid, kuid nende nappus on jõudnud kriitilise piirini.