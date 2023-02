NÄDALA ILMAPROGNOOS | Külmataat näitab musklit, aga kauaks?

Neljapäeva öösel liigub kõrgrõhuala üle Eesti aegamisi lõuna poole. Ilm on sajuta ja karge, paiguti on udu. Päeval läheneb merelt madalrõhuala kaguserv. Lääne poolt pilvkate tiheneb ja saartele jõuavad lumepilved, mis levivad mandrile, kohati võib tuisata. Lõunakaare tuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel –13..–18, paiguti –23, saartel ja rannikul –6..–12 kraadi, päeval –4..–9, saartel ja läänerannikul 0..–3 kraadi.