MURETU TULEVIK? Eestlast ei huvita säästmine, sestap käriseb ebavõrdsus aastatega veelgi suuremaks

Sageli aga ei jõuta oma tulevikku plaanides sellest ideaalsest kujutluspildist sugugi kaugemale ega mõelda, milline elustiil võiks olla vanaduspõlves korraga mugav, aga ka saavutatav. Läbi mõtlemata jääb, millised peaksid olema sissetulekud ja kuidas need sissetulekud üldse kujuneksid, kui kauaks neist üldse peaks jätkuma. Statistika näitab, et Eestis on keskmine pensionil veedetud aeg umbes 20 aastat. See on vägagi pikk aeg – ja sageli selle aja pikkust endale igapäevaelus ei teadvustatagi.