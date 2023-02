Eesti vabariigi põhiseadus määrab kõrgeima riigivõimu teostajaks rahva. See tähendab, et on hääleõiguslike kodanike valik, kes järgmised neli aastat meie kodumaa kurssi suunavad. Kutsun üles seda põhiõigust kasutama ja valimiskasti juures oma häält maksma panema. Võimaluse taha ei tohiks oma põhiõiguse kasutamine Eestis küll jääda.