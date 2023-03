Hoia oma naha nähtamatut kaitsekihti!

Hüdrolipiidkiht hoiab naha mikrofloora korras, aitab säilitada naha niiskustasakaalu ning tagab naha uuenemise. Naha keskmine pH tase on 5,5 – terve naha pealispind on kergelt happeline. Väiksema pH väärtuse korral on piiratud bakterite vohamine ning vähenevad akne, allergia ja mitmed teised nahaprobleemid.