Tore kingitus! Brüsseli pissiv poiss sai selga Jämaja rahvariided

Riiete autor, rahvariidemeister Mareli Rannap ütles, et tseremoonia Brüsselis oli uhke. Esmalt toimus pidulik vastuvõtt Brüsseli raekojas, misjärel suunduti kuju juurde, kus Jämaja riietes skulptuur pidulikult avati. Rannapi sõnul oli lisaks tavapärasele turistidehulgale avamise ajaks kohale tulnud üllatavalt palju eestlasi.

Mareli Rannap oli meister, kes pani erinevate meistrite ettevalmistatud detailidest riided kokku. Tema sõnul oli nii väikest komplekti üsna keeruline ja huvitav teha. Sõrve mehe uhkuseks olnud kirju vest on ka mannekeeni juures omamoodi looga – nimelt on vest valmistatud samast riidest, millest tehti vest ka 2021 aasta vabariigi aastapäevaks Kersti Kaljulaidi abikaasale Georgi-Rene Maksimovskile. Mareli Rannapi sõnul, kes oli ka toona riiete autor, jäi toona vesti tegemisest natuke üle ja nüüd läks see käiku.