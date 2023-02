Riigikogu valimised on käimas ja tuhanded inimesed juba kasutanud oma hääleõigust. Maaleht ei küsi, keda te valimistel eelistate, aga küsime lugejatelt: kes on see poliitiline jõud, keda teie arvates riigikogu valimistel kindlasti ei peaks toetama?