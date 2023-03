Kurnatuse, läbipõlemise ja teiste vaimsete hädadega inimeste arv kasvab Eestis tublis tempos. Samal ajal on riiklike spetsialistide vastuvõtule pea võimatu saada ja tasuliste taksid võtavad põlvist nõrgaks. On kurb, et probleem kasvab just noorte ja noorte täiskasvanute hulgas, kel pole abi saamine lihtsam ja keskkond ei toeta tihti seda, et noor tunneks end vaimselt hästi.