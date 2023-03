Režissöör Anu Aun: Kristiina Ehin on ise enda elu kunstnik

Kristiina Ehin ses filmis, nii nagu ka oma viimaste aastate luuletustes, räägib naistest, kes on elanud enne meid. Esiemadest. Sellest, kuidas ta majakavahiks olles kohtus Mohni saarel justkui väga vana endaga, ajatu endaga. Seepärast on kuidagi sümboolne, et saan režissöör Anu Aunaga rääkida ajal, kui ta on oma vanaema Elleni 90. sünnipäeval.