Võltsitud mesi eesti turul: tegu on pettuse ja tarbijate eksitamisega

„Nagu ka varasemal aastal, ei leitud lisasuhkruid Eesti meest, tegu oli välismaist päritolu tootega,“ selgitas Laurimaa. Võõrsuhkru lisamine on pettus, kus tarbijat eksitatakse. Antud toode kõrvaldati müügilt ja tarbijatel, kes on kõnealusest partiist endale tooteid soetanud, on õigus pöörduda kaupleja poole, kust toode osteti.