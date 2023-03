Elu hooldekodus: hoolealuseid pestakse harva, ennast peab kergendama teiste ees

Eestis on umbes 200 hooldekodu, kuid kvalifitseeritud töötajaid neis napib – nii võib juhtuda, et töötaja suudab teha ära vaid hädapärase, mitte iga hoolealusega süvitsi tegeleda. Olukorra kontrollimiseks on terve Eesti peale alla 20 spetsialisti, kes peale hooldekodude tegelevad ka tuhande muu asutuse järelevalvega.