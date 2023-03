Mida nõuad, vinav lumeroos?

Ma võin sind lausa armastada, sest oma sõrmlehtedega meenutad sa talv läbi haljendavat miniatuurset karuspalmi ja ka kahvaturohelised, kevadel puhkevad õied on ju täitsa toredad. Ning ma olen sulle pakkunud sama mis teistelegi lumeroosiliikidele – puisniidu metsakeskkonda. Teised saavad seal hakkama, kaukaasia lumeroos on koguni paar isekülvi titte teinud. Sulle, Helleborus foetidus, peaks ju samuti sobima poolvari ja ka muld ei tohiks liialt happeline olla. Sest kui must lumeroos edeneb, ei peaks sinagi pirtsutama. Aga näe, pirtsutad!