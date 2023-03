Jõudu puuviljadest

Energiabatoonide valmistamine on lihtne ja neid võiks kohe rohkem valmis teha, et oleks käepärast võtta, nii tööl kui kodus. Miks mitte pista ka käekotti väike karbike, sest kunagi ei tea ju, kaua pärast tööd poes aega kulub või millal buss jõuab. Nii on kõige lihtsam kontrolli alla saada ka kommide ja küpsiste krõbistamist.