Pärmitainaga käib kaasas legend, mis jutustab sellest, kui raske on seda teha ning kodustes tingimustes see hästi ei õnnestugi. Lisaks sellele on ka väga ajamahukas ettevõtmine. Ootamatult saabunud külalisi ei maksa tõesti pärmitainaküpsetistega üllatama hakata, kuid keerulist pole taina tegemises midagi, pigem vajab see pisut aega. Kuid ootamine tasub vaeva, sest peagi on kodus heljumas mõnus taina kerkimise lõhn.