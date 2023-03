Märtsis ei pruugi pensionid harjumuspärasel kuupäeval laekuda

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik selgitab, et kuigi seadus ei sätesta, mis kuupäeval peab raha inimese pangakontole laekuma, on tavaks saanud, et pensionid jõuavad inimesteni 5. kuupäeval. „Kuna harjumuspärane maksekuupäev langeb ka sel kuul nädalavahetusele, siis võib juhtuda, et osad maksed jäävad reede õhtusse. Seetõttu võib mõne inimese pension jõuda tema kontole esmaspäeval. Siin on oluline, mis pangas inimese konto on ning kui tihedalt ülekanded pankade vahel liiguvad. Enamikule pensionäridest laekub pension kontole siiski reedese päeva jooksul,“ sõnab Kümnik.