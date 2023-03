Pettuste statistika: need on 2022. aasta enim tagasi keritud läbisõiduga automargid

Odomeetripettus ei too endaga kaasa ainult suuri hoolduskulusid – see vähendab oluliselt ka auto väärtust järelturul. Et läbisõidupettustega seotud kahjude suurus on hinnanguliselt 8,77 miljardit eurot aastas (Euroopa Parlamendi teadusuuringute talituse raporti kohaselt), siis on ostjate jaoks oluline saada rohkem teavet selle kuluka probleemi kohta.