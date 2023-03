Hiina traditsioonilises meditsiinis arvatakse, et kevadised muutused saavad alguse yang (puu) hinguse toimel ning kevad on organismi puhastumise aeg. Puu hingus aktiveerib maksa, mis on Hiina meditsiinis üks olulisemaid organeid. Maksa tervist silmas pidades tuleks kevadel püüda tervislikumalt toituda. Vähem soovitatakse süüa kuivi jahutoite ja eelistada kergesti seeduvaid, magusamaitselisi toite, aga ka idandeid, maitserohelist, sest roheline on ka maksa värv.