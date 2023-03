11 nippi, kuidas luua oma saunast koduspaa

Näiteks sellised eeterlikud õlid nagu eukalüpt, tsitruse segu, lavendel ja ilang-ilang on tuntud kui lõdvestavad ning rahustavad aroomid. Saunumi saunakeristes ja kliimaseadmetes on võimalik asendada üks seadmes olev soolapall aroomikausikesega ning saunakliimaseadme sisselülitamisel segatakse aroomid leiliauruga. See on tervislik alternatiiv aroomiõli kõrvetamisele kerisekividel.

2. Hubasus – spaades on väga teadlikult valitud muusika ja valgustus, et meie nägemis- ning kuulmismeel saaksid maksimaalselt lõdvestuda. Sama saad teha ka oma kodus, kasutades näiteks küünlaid, viirukeid ja pehmemat valgust. Ka sauna sisekliimaseadmele Saunum Base saab valida voogava mustriga klaasikujunduse koos punase, valge või sinise LED-valgustusega, mis aitab luua hubast keskkonda. Kui aga kasutad küünlaid ja viirukeid, siis ohutus eelkõige – sauna minnes ära jätta küünlaid järelevalveta!

Vihtlemiseks on eriti tore teha ise oma vihad! Kuigi levinumad on kase- ja tammevihad, võib viha teha ükskõik millise puu või põõsa okstest. Soovi korral võib viha vahele panna ka ravimtaimi. Seega saame suve alguses omale terveks aastaks vihad valmis teha. Vihad võib keerata toidukilesse ja panna sügavkülma oma aega ootama.

7. Vihtlemine – vihtlemine on Eesti saunakultuuri üks erilisemaid osasid. Vihtlemine ei pea olema tugeva massaaži asendaja ehk me ei pea vihtlema ennast nii kõvasti, et pärast on rante näha. Vihtlemise põhieesmärk on vereringe turgutamine, lõõgastumine ning une ja meeleolu parandamine. Nende eesmärkide saavutamiseks piisab ka keskmise tugevusega vihtlemisest. Sel juhul oleme ka loodussõbralikumad ja saame vihtasidki pikemalt kasutada.

6. Sanaarium ehk mahe lõõgastussaun – saun ei pea tingimata olema nii kuum, et see paneks proovile meie füüsilise keha taluvuspiirid. Kodune spaa saab olla täpselt meie isiklike eelistuste järgi köetud. Sanaarium on madalama temperatuuriga (40–55 °C) köetud saun, kus saame veeta kauem aega ja täielikult lõdvestuda. Eriti hea, kui saad saunalavale pikali visata ja lasta ka meeled vabaks. Samuti on see saunatüüp ideaalne keskkond, kus läbi viia meditatsioone, rännakuid või teha kergemaid joogapoose.

8. Leil – loomulikult käib ühe õige sauna juurde ka korralik leil.

Saunumi seadmed teevad leilivõtmise saunalistele mõnusamaks, kuna sisekliimaseade tõmbab endasse kuuma õhu ülemistest õhukihtidest ja jahedama õhu alumistest.

Seadme sees õhukihid ja leiliaur segatakse ning seadmest väljub jahutatud õhu-leiliauru segu, mis tagab ühtlasema temperatuuri pealaest jalatallani. See tähendab, et peal ei hakka liiga kuum ja jalgadel ei hakka jahe.

Tänu sellele saame saunas pikemalt olla ja nautida tervist parandavaid mõjusid.

Pehmem leil ja kõrgem hapnikutase ei tekita pärast saunaskäiku peavalu ega väsimustunnet, vaid annavad vastupidise efekti – tunneme ennast värskemana, puhanumana ja energilisemalt!

Pehmem leil teeb sauna meelepärasemaks ka lastele.

9. Karastus – kui võimalik, siis karasta ennast leilide vahel külmas vees või talvel kasvõi lumes. Võid ka seista lihtsalt jahedas õhus või end külma dušiga maha jahutada. Viimastel aastatel on aina rohkem populaarsust kogunud krüoteraapia ehk külmateraapia ja on leitud, et suured temperatuuride erinevused kehas toetavad immuunsüsteemi ning vereringet. Külma vette minnes mine alati koos kaaslasega, et veenduda ohutuses! Pärast külma suplust võiks leilide vahe olla pigem pikem, et keha saaks enne järgmise leili võtmist oma normaalolekusse taastuda. Saunum Primary kliimaseadmega kerise pehmet leili saad omal nahal proovida talisuplusklubis Lennusulps, mille leiad Tallinna Lennusadamast.

10. Puhastumine – saunas on oluline keha puhastumine. Seda saab saavutada vihtlemisega, kuid samuti on oluline vaadata, mida me saunas käies sööme ja joome. Saunamõnusid nautides, eriti leilide vahel, tuleks tarbida pigem naturaalseid ja puhtaid toiduaineid, näiteks kergesti seeditavaid puu- ja juurvilju, puhast vett (eriti hea on allikavesi) ning taimset teed. Vältida väga magusaid ja soolaseid toite!

Leil ja vihtlemine ajavad meie keha higistama – see on keha naturaalne puhastussüsteem. Saunumi sauna sisekliimaseadmed ja kerised ühtlustavad ruumi temperatuuri, leili saab visata rohkem ning õhk on niiskem, seetõttu saame nautida ka kiiremat ja pikemat higistamist.

11. Mugavus – spaasse läheme lõõgastuma ja argimuredest eemale saama. Spaas saame saunamõnusid nautida ilma saunakütmisele mõtlemata.

Täpselt sama saame teha ka koduses spaas! Saunumi kerised on kaugjuhitavad, mis tähendab, et juhtpuldiga Saunum Leil või rakendusega Saunum Leil Mobile on lihtsasti võimalik saun omale sobivaks ajaks soojaks kütta. Kolm eelseadistatavat leilitüüpi võimaldavad sauna kütta ja koduspaa mõnusid nautida vaid mõne ekraanipuudutusega.

