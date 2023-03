Kullamaa uppus valimiste eel lumme. „Aga põhijama alles algab! Täna valmistume siis teatriõhtuks!“

„Tulid need, kes suutsid end kuidagi välja kaevata,“ sõnas Heidemann.

Laupäevaseid ilmaolusid nimetatakse suisa erakordseteks – alles õhtuks jõuti kõik teed lahti lükata, sedavõrd palju lund sadas sealkandis maha, lisaks tekitas tugev tuul suured tuisuvaalud. Pühapäevaks olid aga teed klaarid ja mõnedki valimisjaoskonna poole teel.

„Mul on tunne, et inimestel on valimistest tüdimus peal, olen kuulnud, et maal käiakse ikka väga vähe hääletamas,“ arvas põline Kullamaa elanik Leili Kustavson.

Temal läks nii hästi, et oli oma jaoskonnas täpselt 100. valija.

„Sai see temp nüüd jälle tehtud,“ teatas proua Leili valimiskasti juurest tulles. „Peamine, et samad inimesed võimule ei jääks. Teed õhtul teleri lahti, kogu aeg need kindlad käed ja kindlad käed! Mul paljud tuttavad on öelnud, et ei lähegi valima, sest tuju on nii ära, aga nii nüüd ka ju asju ei muuda. Aga põhijama nüüd ju alles tuleb. Nagu mul tuttav ütleb: täna valmistume siis teatriõhtuks!“

Kullamaa jaoskonnas läks mõnel inimesel väga kiiresti, ainult kirjutamise vaev, kuid oli ka neid, kes pikemalt mõtisklesid.

„Eks viimane otsustusmoment on ikka vahetult enne, kui number kirja saab,“ sõnas naine, kel tuli pikemalt oma kaaslast oodata. Mees mõtles enne kirjutamist valmisnimekirja ees jupp aega ega tahtnud pärast isegi vihjata, kellele valik langes.

Inimestega vesteldes näis, et pigem eelistati vanu erakondi, uutest tulijatest arutati küllalt palju Parempoolsete üle ning märgiti ära nende tugev valimismaratoni lõpp.

„Aga seekord läks hääl siiski teisele erakonnale,“ tõdes üks valija. „Kuigi ega seekord kellegi poolt valida nagu ei olegi.“

Teine valija ütles, et ei saanud e-hääletada, sest ei suutnud valikut teha. „Ja pealegi, milleks siis jaoskond lahti on,“ küsis ta passi ette näidates.

Komisjon viskas nalja, et valikut on ju küll, näiteks saab valida mitme inimese vahel, kelle käest sedel saada.