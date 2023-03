Valimisaktiivsuselt juhib Rapla maakond. Rahvast tuleb tõesti murdu

Valimiskomisjon on omalt poolt andnud paljudele inimestele ka märku sellest, et nende dokumendi kehtivusaeg on peagi läbi saamas. Päris sageli tuleb see inimestele üllatusena.

Tehniliste uuenduste kohta ütles Malle Einama, et komisjoni elu on need teinud palju lihtsamaks, kuigi valijad ootavad ikka vanal harjunud kombel, et neid hakataks tähestiku alusel nimekirjast otsima. Uus asi on seegi, et pühapäeval ei pea enam minema elukohajärgsesse jaoskonda, hääletada saab oma ringkonna mistahes jaoskonnas. Einama sõnul on aga osadel inimestel jäänud ekslik mulje, et viimasel päeval võib minna ka oma ringkonnast välja, kuid nii see ei ole ning nõnda on tulnud mitmele hääletada soovijale ära öelda.