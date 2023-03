Venemeelne propaganda Donbassist tõi Vasakparteile 30 000 eurot

Toetust hakkavad nüüd saama Parempoolsed, kes said 2, 3 protsenti, kuid ka Eestimaa Ühendatud Rahvapartei, kes kogus lausa 2, 4 protsenti häältest. On kurioosne, et maksumaksja rahast hakatakse ülal pidama parteid, kelle ridades kandideeriv Aivo Peterson on lubanud oma programmis lõpetada Ukraina toetamine, loobuda Venemaale kehtestatud sanktsioonidest, langetada kaitsekulud alla 1% SKP-st.