Koosheegeldamine Islandist Uus-Meremaani

Nimelt on netis leida selliseid vahvaid tegevusi, kus keegi on kokku pannud mustri ja hakkab siis seda ositi avaldama, kas kord nädalas, iga kahe nädala järel või ka kord kuus. Eelnevalt on muidugi antud aega varuda sobivad materjalid ja tihti pakub mustrilooja ka lõngakomplekte.