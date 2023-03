Mul on ühe tuttavaga lõputu vaidlus, kas riigikogu valides tuleks eelistada maailmavaadet ja erakonda või panustada hoopis kohalikku elu tundvale kandidaadile. Üks ei välista teist.

Pühapäeval, valimispäeval tegin Hiiumaale tiiru peale ja rääkisin valijatega juttu. Tihti käis vestlusest läbi see, et valiti ikkagi hiidlast. Sest tema tunneb kohalikke muresid ja on muidu ka tore inimene. Ühtegi hiidlast samas esimese hooga parlamenti ei saanud.