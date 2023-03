Erakond Eesti 200 peab oma liikmete seas üheks maaelu paremini tundvaks inimeseks Igor Tarot, kes pääses riigikokku 3277 häälega. Sisse sai ka Isamaasse kuuluv Riho Terras (1724 häält), kes on tegelnud põllumajanduse teemadega europarlamendis. Tema on aga juba öelnud, et ei tule Eesti riigikokku, vaid jätkab tööd Brüsselis.