Otsitakse häid näiteid: Läänemere-sõbraliku talu konkurss ootab osalejaid

Läänemere-sõbraliku farmi konkurss on mõeldud tunnustama talunikke, kes aitavad oma tegevusega vähendada veekeskkonda leostuvaid toitaineid. Kandideerima on kutsutud nii väiksed kui suured, nii tava- kui ka mahetootjad. Kandidaate võib esitada 9. aprillini.

„Mere lämmastiku- ja fosforikoormusest pärineb suur osa põllumajandusest, kuid õigete töövõtetega saab iga põllumajandustootja oma jalajälge vähendada. Läbimõeldud majandamine ja nutikad lahendused aitavad hoida meie mere tervist, sest kogu Eesti asub Läänemere valgalal,“ ütles Eestimaa Looduse Fondi (ELF) mereprogrammi juht Aleks Lotman. „Eestis on väga tublisid tegijad, keda julgustame kandideerima. Senine kogemus on näidanud, et ega Eesti talunik liiga aktiivneoma nutikaid lahendusi kiitma pole. Kuid nii mahe- kui tavatootjate seas on kindlasti selliseid, kelle keskkonnasõbralikke lahendusi võiks laiemalt tunnustada,“ lisas Lotman.