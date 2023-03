Marek Reinaas: pokkerimängija tsementtagumik tuleb poliitikas kasuks

„Ja kui meie valijatele siis kunagi tundub, et Eesti 200 on muutunud mingiteks poliitilisteks olenditeks, kes on tehtud teflonist ja lollist jutust, on aeg valida uus erakond. Millal iganes see hetk saabub,“ ütleb Reinaas.

Egas oma valikust peagi elu lõpuni kümne küünega kinni hoidma. Praegu on Reinaas üdini sees võimuläbirääkimistes, voorib Stenbocki maja ustest sisse-välja ning on sellise asjade käiguga silmanähtavalt rahul. Ta tõdeb, et võinuks pärast aktiivsest ärist taandumist ja oma osaluse mahamüümist reklaamiagentuuris Zavod tõmmata stepsli seinast välja, käia koeraga jalutamas, lugeda raamatut ja molutada.

„Aga vaatasin peeglisse ja sain aru, et on veel salves püssirohtu küll!“

Nalja saab ka

„Kui rääkida Stenbocki maja ustest, siis ma arvan, et tänapäeval lennuki peale saamine on hõlpsam kui peaministri büroosse jõudmine,“ on värske poliitik avastanud. „Sind valgustatakse ja uuritakse läbi, ja neid uksi, mida pead seal avama mingite peente kaartidega, on tõepoolest kümmekond.“