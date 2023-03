EFTA-l annab tooni telekanalite ja voogedastajate ühislooming

Eesti filmi- ja teleauhindade ( EFTA ) televisiooni meelelahutussaadete kategooria nominentide seas ilmneb, et teletoodang pole enam ainult telejaamade pärusmaa – viiest nomineeritud saatest kaks on toodetud kas telekomifirmade endi poolt või nende koostöös telekanalitega.

Voogedastus lisab info tarbimisel paindlikkust – inimesele on oluline sisu, mis teda paelub, mitte niivõrd moodus, kuidas ja kus seda tarbida. Aga nagu teletöö sisulise poole asjatundjad ütlevad – vaataja oskab kvaliteeti hinnata, olgu tegu millise žanriga tahes. Ja just see on valikute tegemisel määrav.