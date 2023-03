Teadlased leidsid 512 aastat vana hai. Kuidas on ta suutnud nii vanaks elada?

Ehkki 512 aastat tundub ülipikk aeg, siis tegelikult elavadki Atlandi polaarhaid väga vanaks, kirjutab Beauty of Planet Earth. Tegu on aeglaselt kasvava liigiga, kes saavutab suguküpsuse alles ca 150-aastaselt. Leidub andmeid, et selle liigi esindajad on elanud ligi 400-aastaseks. 512 eluaastat oleks aga absoluutne rekord. Seega on kõnealune hai sündinud 1511. aastal.