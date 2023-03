Hooldusvaba „loopealne“ aias

Üks selline esimene lahti sulanud koht aias on künkatipul asuv kiviktaimla. See ei ole aga klassikaline alpinaarium. Pigem killuke kunstlikult tekitatud loopealset. Paelahmakad moodustavad pangalaadseid servi, peal aga tasane lapike kivimaad. Enamjaolt on selle alla pandud kile. See hoiab ära hullemate umbrohtude, näiteks põldosja rünnaku. On ka paar auku kiles, rand-teelehe ja mägi-kadakkaera jaoks.