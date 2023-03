Koduse kompostimise uued nõuded tekitavad segadust ja trotsi

„See 80 liitrit on väga suur kogus jäätmeid. Meil abikaasaga ei teki vist terve aasta jooksulgi nii palju,“ leiab põline nõmmekas Priit Veski.

Suurtes kortermajades oli kohustus biojäätmetele eraldi konteineri panemiseks juba varem. Väikestes majades eeldati varem vaikimisi, et toidu- ja haljastusjäätmed jms kompostitakse oma kinnistul kohapeal. Nüüd see muutub – eeldatakse, et kõik lasevad oma biojäätmed prügifirmal ära vedada. Majaomanikud, kes biojäätmete konteinerit välja ei pane ega ole teinud ka avaldust kohapeal kompostimiseks, hakkavad edaspidi saama prügifirmalt arveid tühisõidu eest ja riskivad ka trahviga.