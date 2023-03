Majanduslikult raskem aeg on pärituul Sumena veebipoele, kus müüakse poole hinnaga kaupa, mille „parim enne“ on ligi või läbi. Abiturientide „põlve otsas“ loodud poekene väljastab kuus juba paar tuhat tellimust igasse Eesti otsa.

„Soodne hind on number üks motivaator ja n-ö keskmine klient on pereema, kes üldiselt vastutab pere ostukorvi eest,“ räägib Sumena operatiivjuht Oliver Sebastian Lamp. Klientide seas on aga märkimisväärselt ka noori.