Puškiinia on üheliigiline liilialiste sugukonda kuuluv sibullillede perekond liilialiste (Liliaceae) sugukonnast. Tema õisikuvarred on 10–15 cm kõrged, sümmeetriliselt ümber varre paiknevais õisikuis asuvad õied on 7–8 mm läbimõõduga. Liik P. scilloides ja var. libanotica on valkjate, keskelt sinise triibuga õitega ja õisikuvarte pikkus on kuni 20 cm.