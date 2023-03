Lendoravale võib kliima soojenemine isegi hästi mõjuda

Liiguvad põhja

Enne IPCC ametlikku pressikonverentsi korraldas keskkonnaagentuur veebitutvustuse „IPCC sünteesiaraporti eellugu“, kus tutvustati raporti saamislugu ning Eesti puutumust üleilmsete sõnumitega. Kui raportis keskenduti pigem sellele, kuidas kliimamuutused inimesi mõjutavad, siis keskkonnaagentuuri kõnetunnis sai palju huvitavat teada ka elurikkuse kohta.

Eluslooduse osakonna juhataja Timo Kark tõdes, et kliimamuutuste mõju avaldub kõige selgemini talviti. „Suurim kannataja on viigerhüljes, kes vajab poegimiseks pikemaks ajaks jääd,“ rääkis Kark. „Asurkond on vananemas, kui noori loomi peale ei tule, siis lõpuks sureb liik meie piirkonnas välja, kui see nii jätkub.“

Kargu sõnul mõjutavad kliimamuutused selgelt neid liike, kelle leviala äär asubki siin. „Lõunapoolsemad liigid, näiteks mägimaran ja hallkevadik, mitmed salumetsaliigid, puudest pärn ja jalakas võivad soojenemisest pigem võita.“

Ala tõi välja, et kliimapaneelis on üksmeelselt tunnistatud suuremat sorti migratsioonilainet. „Ligi pooled uuritud taime- ja loomaliikidest liiguvad pooluste poole, kõrgemast temperatruurist eemale, otsides endale sobivaid elutingimusi. Ilmselt näeme ka meie tulevikus siin liike, keda praegu esineb harva või üldse mitte.“

Kark tõi näiteid, et meile on juba liikunud hõbehaigur ja lääne-pöialpoiss, kes on väga hea levikuga liigid. „Probleemiks on kahjurid ja parasiidid, kes siia võivad jõuda,“ hoiatas Ala. „Ka meie enda kahjuriliikide arvukusele mõjub soe talv ning varane kevad, näiteks kuuse-kooreürask võib anda mitu põlvkonda järglasi.“

Ta selgitas, et lõunapoolsemad liigid on levinud siia ka varem, aga tänu soojemale kliimale jäävad nad nüüd püsima. Näiteks tõi ta Hispaania teeteod, kes on juba meil palju pahandust teinud.

Päris tõsine nuhtlusliik pesukarud on juba Poolas ja Leedus, nad oskavad ka puude otsa ronida ning võivad rüüstada linnupesi.