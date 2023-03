Naeris | Kes riigikokku ei pääsenud, võtku ennast kokku!

Loomade kokkuostja initsiatiivil võeti parteiidule nimeks Lehmakauplejad. Lehmakauplejad tähendas, et läbi räägitakse kõigiga, koostööd tehakse kõigiga, nõus ollakse kõigiga; kui vaja, kõnnitakse laua tagant minema kõigiga. Laua alla kukkumist välditakse igal moel. Kõigile lihtsalt arusaadav programm. Õllemeister tähendas, et see nagu meenutab juba ühe olemasoleva partei programmi. Mis sest, küll ei tee küllale liiga, arvasid teised. Andmed näitavad, et uutele erakondadele on alati tormijooksjaid. Kõigepealt teiste parteide sõelalt läbi kukkunud element. Kui kukud pea ees, on kõik läbi, hakkad pudeleid korjama. Kui kukud jalgadele, saad hakata uuesti mõnda parteisse pugema.