Äsja asutatud teater mudib elumahlad liikuma

„MUDI teatri „ükskõikne suhe“ on meie vastus ühiskonnas valitsevale eriarvamusele ja vaidlustele. Ei tahaks, et meie teater oleks seotud ühegi poliitilise või sotsiaalse seisukohaga. Selle asemel soovime pakkuda platvormi, kus inimesed saavad kokku tulla ja kogeda midagi, mis meid ühendab, mitte ei lahuta,“ seisab manifestis. Teater on ühendaja – ilus mõte!