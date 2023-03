Saunumi-efekt maailma vallutamas: see teeb seda, mida lubasite!

Eksport on paratamatult suurema potentsiaaliga – turud on suuremad. Kuigi alustasime täpselt koos koroonaga, oleme tänaseks jõudnud 25 riiki. Kui eelmisel ja üle-eelmisel aastal läks umbes pool keristest Eestisse, pool üle piiri, siis praguseks on seis pigem 60 protsenti ekspordi kasuks. Aasta lõpuks näeme, et kodumaine turg jääb 25 protsendi kanti.

Kuidas te oma maailmavallutusega alustasite?

Koroona ajal saunaäri tegelikult buumis. Aga buumis juba tuntud tegijatele. Uue tulijana pidime päris palju ise kohal käima ja oma toodet tutvustama. See oligi selline step-by-step protsess – saatsime tasuta kerise, lendasime kohale, panime kerise püsti ja siis läksimegi koos äripartneritega leili võtma. Kuna tegemist on natuke teistsuguse tootega, siis saab Saunumi-efektist kõige paremini aru ikkagi proovides.

Võib öelda, et kõikide partneritega oleme enne lepingule allakirjutamist laval ära käinud. Üldiselt tahetakse saunas kohe leping ära teha. Šveitsis juhtuski nii, et õhtul istusime saunas, hommikul juba allkirjastasime.

Nüüd on tekkinud olukord, kus saame 2–3 kirja nädalas potentsiaalsetelt edasimüüjatelt. Tuntakse huvi. Saunumi-efektist on kuuldud. Esimesele messile jõudsime tegelikult alles 2022. aasta lõpus Stuttgardis.

Kuidas inimesed teie kerisele reageerivad?

Saunumi-efekt on patenteeritud efekt – sellega käib kaasas muidugi palju umbusku. Kui aga lõpuks sauna maha istume, siis tuleb neid ohootamisi ja ahaatamisi küllaga. Inimesed, kes saunaäri tunnevad, oskavad erinevaid keriseid võrrelda ning saavad vahest aru.

Kõige suurem kompliment, mille me ühelt partnerilt saime, oli see, et meie toode teeb täpselt seda, mida lubasime. Paljude sõnul pole sellist innovatsiooni saunamaailmas 30 aastat toimunud.

Millised turud on saunamaailmas kõige suuremad?