Rasmus Miller: mis on sellel pildil ilmekat?

Just praegu, koos perega varakevadisel rongisõidul tabasin ennast mõttelt, et sooviksin öelda midagi oma riigi kohta. Jäin juurdlema meie keelekasutuses levinud ühe andeka inimese esitatud kujundliku küsimuse „Mis on siin pildil valesti?“ üle.