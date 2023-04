Põlu all kormoranide arvukust hakatakse jälle ohjama

Kormorani põhitoit on kala, mistõttu on ta kalurile konkurendiks.

Kalatoitlasest kormoran on ajast aega olnud kalurite konkurent – sööb kalu valimatult ning päevas üsna suure koguse, 400–500 grammi. Mõnekümne aastaga on nende arvukus tõusnud kadumise äärelt enam kui 30 000 paarini. Kui kalurid on kalakaitse ja lindude arvukuse piiramise poolt, siis linnu-uurijad vastu.