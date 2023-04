Interneti piiramine on lastele hoopis kahjulik! Nutiohtusid aitavad maandada aga põnevad mängud

Paroolide vajalikkusest saab rääkida läbi kohtade vahetamise mängu. Istuge lastega ringis nii, et iga laps oleks ühe paberilehe peal (võib kasutada eelmisest mängust emotikone). Nüüd kui mängujuht küsib küsimuse, näiteks „Kes teab, mis on parool?“, siis need lapsed, kes vastust teavad, tõusevad püsti ja vahetavad omavahel kohad ära. Kes ei tea, jääb oma kohale istuma. Kui lapsed on oma versiooni ära seletanud, saavad teised lapsed seda vajadusel täiendada. Järgmiseks võib küsida „Kes arvab, et sõpradele võib oma parooli öelda, vahetab koha ära!“ või „Kes arvab, et parool 0-0-0-0 on väga hea parool, vahetab ruttu koha ära!“ Läbi lihtsa ja lõbusa mängu saavad lapsed nii oma teadmisi jagada kui mängujuhilt uusi nippe turvaliseks internetikasutuseks.

Digitaalse jalajälje tekke kirjeldamiseks prindi või lõika ajalehest välja kahe inimese pildid, kellest üks on täiskasvanu ja teine väikelaps. Hangi kaks saabast, üks hästi suur ja teine pisike papu. Pane pildid enda ette maha ning küsi lastelt, kellele kumbki saabas füüsilises maailmas võiks jalga sobida. Lastele teeb kõvasti nalja kui küsida, kas täiskasvanule võiks beebipapu sobida. Seejärel saab lastele rääkida, et kuigi väikelaps ise ei oska endast internetti pilte panna, siis kui vanemad seda lapse eest teevad, jääb iga pildiga lapsest internetti digitaalne jalajälg. Kui pilte on palju, tuleb kokku nii suur jälg nagu tal oleksid nii suured saapad jalas! Küsi lastelt, kuidas on võimalik, et internetis on pildil oleval mehel nii pisike digitaalne jalajälg nagu beebipapu? Lase lastel arutleda. Edasi saab arutleda, milliseid pilte on endast sobilik internetti panna, arvestades, et igaüks võib need välja printida ja oma koju seinale kleepida. Selliseid ja teisi internetiohutuse mänge saate oma lapse kooli, lasteaeda, kogukonna üritusele ja raamatukogudesse tellida üle kogu Eesti.