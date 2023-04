Rannu kiriku hingekarjane Robert Bunder: meie kihelkonna rahvas on kõik minu inimesed

Diakon Bunder on olnud EELK Rannu Püha Martini kirikus hooldajaõpetaja Mart Jaansoni kõrval hingekarjaseks mullu kevadest. „Rannu on mulle tuttav, olen siin asendajana teeninud, Rannu kirikus laulatatud ja äi elab veel siinkandis. Kui koguduse liikmed tulid mind kutsuma, ei öelnud ma kohe „jah“, aga äratundmine, et Rannu on minu jaoks õige koht, tuli küllalt kiiresti.“