Erametsaomanikud ei pea puiduturul üksinda riskima

Kui erametsaomanik soovib oma puitu müüa, siis eriti väiksemate koguste puhul on mõistlik teha seda metsaühistu kaudu. Selleks on Eestis kaks ühistuid ühendavat puidumüügiorganisatsiooni, üks neist sai just 10-aastakseks, teisel täitub varsti 15 tegevusaastat.