Putukad hiilivad toidu sisse

Töödeldud putukad on aga juba ammu ja märkamatult lisandunud mitmetesse toiduainetesse. Nii tuleb Saksmaal jahu ostes pöörata tähelepanu ka märgistusele „Grillen“, mille leiab jahupakendilt ja mis annab teada, et tavajahule on lisatud ka kilkidest valmistatud jahu. Ka Austrias on märgistused tavaks kujunenud ja juba pikemat aega müüakse putukalisanditega snäkke, batoone, burgerisaiu ja nuudleid ning neid leiab supermarketite külmriiulitelt.