„Poliitikud on möllanud mõnusasti ja liugu lasknud. Nüüd on vaja maksta. Ongi raske, aga kannatame!“

Esimene päev parlamendis on alati pidulik. Mõned uustulnukad on natuke eksinud moega, aga abiks on infotöötajad ja viidad. Elevil rahvasaadikud on just lõpetanud piduliku lõuna ja võtnud kõrvale klaasikese kihisevat õunaveini. Muidugi alkoholivaba, pea tuleb siin majas alati võimalikult selge hoida. Sest opositsioon ei maga.