Eestis on üks linn, mis oma geograafilise asendi tõttu pidevas üleujutusohus elab

Loo pealkirjas toodud väljendit on omistatud küll torumeestele, küll kuningatele, samas võiks see olla mõne õela veevanakese sõnum – pidavat ju osa vanureist aastatega kibestuma. Tuntuimad viimastest on muidugi Ülemiste, Daugava, Tamula ja Vagula vanakesed. (Tamula taadike kõlaks paremini.)