FOTOD | „Mõtleb nagu professionaal, töötab nagu loom.“ Maamessil näidatakse aasta vingemaid masinaid

Suurimal Baltimaade erialamessil osaleb tänavu ligi 450 põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtet Lätist, Leedust, Soomest, Austriast, Saksamaalt, Tšehhist ja Kanadast. Järjekorras 29. maamajandusele ja maaelule pühendatud maamess toob kokku sadu põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse ettevõtteid.

Kohal on lihaveisekasvatajad, samuti Eesti Tõusigade Aretusühistu koos seakasvatajatega, et tutvustada eestimaist seakasvatust ja sealiha.

„Sea nägemine kuulub paljude inimeste jaoks kindlasti eksootika valdkonda, Maamessil saab sigu uudistada ja ka silitada,“ rääkis Kikkul. Ta lisas, et eksponendid näevad väljapanekutega tõsiselt vaeva ja esmaesitlusi on oodata palju. Mekkida ja osta saab ka uudistoodet Maamessi leiba.

Kesksel kohal tehnika näitus

Küsimuse peale, et mis võiks olla tänavu peamiseks tõmbenumbriks, vastasid korraldajad järgmiselt: „Maamess tervikuna ongi tõmbenumber, sest toob kokku erinevate valdkondade ettevõtted. Väljapanekud on üles ehitatud selliselt, et uudistamist on nii tippspetsialistidel kui tavakülastajal.“

Läbi aastate on rahvast köitnud mastaapsed väljapanekud.

Seekord tõmbab kindlasti tähelepanu DEUTZ-FAHR 9306 TS teraviljakombain, mida esitletakse Eestis esmakordselt. Teraviljakombaini esitleb AS Baltem, selle kombaini trumbiks on liigutava põhjaga Vario heeder, mis garanteerib ka orasheina läbilõikamise tänu uudsele tehnoloogiale, tehnoloogia on kulumiskindlam võrreldes tavatehnoloogia vikatiga ning tagab niitmisel väiksema ummistuseohu.

„Messil ei pea masinaid vaatama kataloogist, vaid need on reaalselt kohal. Nii on võimalik mugavalt ühes kohas erinevate kaubamärkide masinaid võrrelda,“ kirjeldas Maamessi projektijuht Margus Kikkul, mida nii mastaapne üritus, mida peetakse enam kui seitsmel hektaril, külastajale annab. Lisaks on ajutisi ehitisi ca 2500-3000 ruutmeetri jagu.