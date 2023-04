KUULA SAADET | Kvaliteetne toit on käeulatuse kaugusel

Eestis on kauplustes 300 toiduainet, mille pakendil ilutsev Pääsukesemärk annab teada, et tegu on tunnustatud kvaliteetsest Eesti toorainest Eestis toodetud toiduga. Rõngu Pagari juhatuse liige Kristel Peri on seda meelt, et märki jälgides saab ostja kindel olla toidu headuses.