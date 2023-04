Umbrohu staatuses taimede noored lehed on eriti väekad, tee neist maitsvaid küpsetisi!

Paljude umbrohu staatuses taimede noored lehed on eriti väekad, sest kuidas muidu on näiteks nõgesel, naadil või võilillel jaksu levida nii võimsalt ja visalt. Lisaks nimetatutele sobivad toidulauale ja allolevates retseptides kasutamiseks ka nurmenuku, ristiku, hanemaltsa, teelehe ja mitmete teiste meelepäraste noorte taimede lehed. Oluline sealjuures on ikkagi teadmine, et tegu on tuttava ja söödava taimega ning et neid ei korjataks saastatud paigast.