Kauaaegne raamatukoguhoidja rääkis, et tema leidis raamatute vahelt kõige rohkem postkaarte ja fotosid, aga oli ka väike meeste kamm ja õhuke pesukaitse. Üks lugeja tõi aga raamatu tagasi ja ütles, et raamatu vahel oli kolmerublane. Kuna raamatute kasutajad registreeritakse, sai eelmine lugeja oma raha tagasi. Raamatukoguhoidja ise leidis aga ümbriku, kus oli 70 eurot. Ka see hajameelne meesterahvas sai oma raha tagasi.