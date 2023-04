Otse mu aknasse paistab hiiglaslik valgustatud reklaam, mis hoolitseb selle eest, et oleksin igakülgselt informeeritud. Kord on tahvlil paraadportree kohalikust poliitikust, siis aga laiub kahepoolsel tahvlil köögireklaam, mille sisu võin une pealt kirjeldada. Ja et ka hämaramal ajal oleks asi selge, on tahvlite kohale sätitud sirama ere lamp.