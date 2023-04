Muistse lahingupaiga otsing tõi päevavalgele hoopis 800 aastat peidus olnud aarded

XI–XIII sajandisse dateeritud kausside otstarbe kohta on Lääne-Euroopas pakutud välja mitmesuguseid oletusi. Neid on seostatud kirikliku liturgiaga, aga peetud ka aadlike laua- või rituaalseteks kätepesunõudeks, mis pidid näitama omaniku staatust. Eestis võis sellistel kaussidel olla ka mingi muu tähendus. Põhiosa kausse on leitud Virumaalt. 1220. aastal toimus Virumaal omamoodi võiduristimine taanlastest ja sakslastest preestrite vahel. Sakslasi õigustava Henriku Liivimaa kroonikas märgitakse, et taanlased olevat ristitud eestlastele pühitsetud vett kaasa andnud, et nad ristiksid ise oma pere, naisi ja lapsi. Pole välistatud, et püha vee kõrval anti ristimiseks kaasa ka „ristimisvaagnaid“.

FOTO: Dmitri Šutov | Erakogu